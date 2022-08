Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall in der Geisinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.500 Euro kam es am Dienstagabend gegen 21:05 Uhr im Bereich der Geisinger und der Moltkestraße in Bietigheim-Bissingen. Ein 73-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Moltkestraße in Richtung Bundesstraße 27. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ampeln ausgeschaltet und der Verkehr wurde durch Verkehrszeichen geregelt. Am Kreuzungsbereich zur Geisinger Straße fuhr er in diesen ein und übersah hierbei mutmaßlich die auf der Geisinger Straße von links kommende und vorfahrtsberechtigte 62-jährige Mercedes-Lenkerin. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes der 62-Jährigen um 180 Grad gedreht. Beim Unfall verletzten sich die 62-Jährige sowie ihr Mitfahrer leicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

