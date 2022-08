Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gärtringen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 04:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Gärtringen. Zwischen den beiden Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen befuhr ein 33-jähriger VW-Lenker die Autobahn in Richtung Stuttgart. Auf regennasser Fahrbahn verlor der VW-Lenker mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und fuhr die Böschung nach oben. Zudem prallte sein Fahrzeug im weiteren Verlauf gegen eine Notrufsäule. Durch den Unfall wurde der 33-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste mittels einen Krans aus dem Grünstreifen geborgen werden. Zudem rückte die Freiwillige Feuerwehr Nufringen mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

