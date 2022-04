Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 33-jährige Frau verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall und verhält sich gegenüber Rettungskräften renitent

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr geriet eine 33-jährige BMW-Fahrerin an der Einmündung "Otterstadter Straße/ Dänischer Tisch" auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem 65-jährigen VW-Fahrer zusammen. Hierbei wurde die 33 Jahre alte Frau verletzt. Der 65-Jährige blieb hingegen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 30.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 33-Jährigen fest. Als die Frau zu Untersuchungszwecken sowie zum Zweck der Blutentnahme in eine Klinik gebracht werden sollte, verhielt sie sich gegenüber den Rettungskräften derart aggressiv, dass der Transport durch Polizeikräfte begleitet werden musste. Die Ermittlungen des Verkehrsdienst Mannheim dauern derzeit weiter an.

