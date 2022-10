Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Freiberg am Neckar-Heutingsheim: fünfjähriger Junge während Kindergartenbesuchs schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vergangenen Freitag kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Vorfall, bei dem ein fünfjähriges Kind in einem Kindergarten in der Kleiststraße in Heutingsheim schwere Verletzung erlitt. Die derzeitigen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt, die der Polizeiposten Freiberg am Neckar seit Montag führt, ergaben, dass das Kind gegen 12.30 Uhr vermutlich vom Außenbereich der Betreuungseinrichtung, der durch eine Terrassentür vom Innenbereich abgetrennt ist, ins Innere rennen wollte. Der Fünfjährige stolpert mutmaßlich und stürzte im Innenraum. Aus noch unbekannter Ursache wurde die Terrassentür aus den Angeln gehoben und fiel auf das Kind. Der schwerverletzte Junge musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mittwoch befand er sich bereits auf dem Weg der Besserung. Er konnte, polizeilichen Erkenntnissen nach, das Krankenhaus verlassen und befindet sich wieder zuhause. Die Ermittlungen dauern an.

