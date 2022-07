Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in ein Vereinsheim

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rheinberg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in Millingen ein.

Ein Zeuge hatte das Gelände an der Jahnstraße Montagmorgen betreten, um im Vereinsheim aufzuräumen, als er sah, dass ein Fenster eingeschlagen war.

Die Täter hatten zudem drei weitere Türen im Innenraum beschädigt und Wasser laufen lassen.

Sie entkamen mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

