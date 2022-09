Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Nach Gewalttat in Verbrauchermarkt: Opfer wieder bei Bewusstsein - Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes dauern an++

Verden (ots)

Nach dem Messerangriff in einem Verbrauchermarkt am Holzmarkt (wir berichteten) ist das Opfer wieder bei Bewusstsein. Die 26-jährige Frau, die bei der Tat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, erwachte am Donnerstag aus dem Koma und befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung. Angaben zum Geschehensablauf konnte sie bislang noch nicht machen. Nach wie vor hat die medizinische Behandlung oberste Priorität. Gegen den Täter, einem 40-jährigen Mann, der die Frau im Beisein eines Kleinkindes und eines Bekannten nach einem vorangegangenen Wortgefecht mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf sie eingestochen hatte, wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Zum Tatvorwurf und zur Motivlage machte er bislang keine Angaben. Unterdessen dauern die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes weiter an. Viele Kunden und Angestellte des Verbrauchermarktes haben den Vorfall mitbekommen, die Betroffenheit ist groß. Es stehen noch einige Vernehmungen aus. Auch die forensische Untersuchung und Auswertung der gesicherten Spuren und Beweismittel dauert noch an.

