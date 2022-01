Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung nach Nötigung im Straßenverkehr

Trier und Waldrach (ots)

Am Dienstag, den 11.01.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Straße Am Trimmelter Hof in Trier zunächst zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Dabei wurde der Fahrer eines Lastkraftwagens, welcher den dortigen Lebensmittelmarkt belieferte, von dem Fahrer eines gelben Lastkraftwagens mit Kranaufsatz genötigt. Kurz darauf stieg der Fahrer des LKW mit Kranaufsatz in einen silbernen PKW Mini um und folgte dem Lieferfahrzeug, welches zu einer weiteren Lebensmittelauslieferung nach Waldrach fuhr. In der Gartenstraße in Waldrach hielten der PKW Mini und ein zwischenzeitlich hinzugekommener schwarzer Mercedes mit zwei Insassen neben dem Lieferwagen. In Folge schlugen der Fahrer des PKW Mini und ein Insasse des schwarzen Mercedes den Lieferwagenfahrer mehrfach. Die Beifahrerin des Lieferwagens wurde durch einen der beiden unbekannten Täter ebenfalls leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise bezüglich des Vorgangs, insbesondere hinsichtlich der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

