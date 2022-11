Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Leichtverletzte nach Unfall auf der Walther-Kohlmann-Straße



Bei einem Verkehrsunfall auf der Walther-Kohlmann-Straße in Dortmund am Montag (7. November) gegen 16:20 Uhr sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 63-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Auto auf der Walther-Kohlmann-Straße in südliche Richtung und touchierte aus bisher ungeklärter Ursache zunächst den Seitenspiegel eines anderen Autos. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr, beschädigte vier hintereinander stehende Fahrzeuge und kam dann erst in einem Graben zum Stillstand.

Durch die Zusammenstöße wurden drei Männer (48, aus Lünen / 56, aus Dortmund / 52, aus Dortmund) leicht verletzt. Drei Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 60.000 Euro.

