POL-DO: Passantin erkennt nach Veröffentlichung einer Presseinformation vermisste 13-Jährige und verständigt sofort die Polizei

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1236 Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (8. November) in der Dortmunder Innenstadt zwei Müllbehälter sowie eine Holzkutsche in Brand gesetzt und beschädigt. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von vorsätzlichen Taten aus und sucht noch Zeugen. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 5.30 Uhr von Zeugen alarmiert. Zunächst ...

mehr