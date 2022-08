POL-GÖ: (348/2022) PKW-Anhänger von städtischem Betriebshof in Bad Lauterberg gestohlen

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Burgstraße in Höhe Hausnummer 24 Nacht zu Donnerstag, 18. August 2022 HANN. MÜNDEN (jk) - Mutmaßlich mit einem Stein haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (18.08.22) in der Burgstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) die Heckscheibe eines dunkelblauen VW Golf ...

mehr