Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (347/2022) Heckscheibe von geparktem VW Golf mutmaßlich mit Stein eingeschlagen - Polizei Hann. Münden ermittelt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Burgstraße in Höhe Hausnummer 24 Nacht zu Donnerstag, 18. August 2022

HANN. MÜNDEN (jk) - Mutmaßlich mit einem Stein haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (18.08.22) in der Burgstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) die Heckscheibe eines dunkelblauen VW Golf eingeschlagen. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch unbekannt. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell