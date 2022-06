Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hüfingen, Lkrs. VS - Nach nächtlichem Gerangel fehlen Geldbeutel

Hüfingen (ots)

Wegen einer Streiterei zwischen feiernden Personen am Riedsee in der Nacht auf Samstag hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Wie ein 31-jähriger am Sonntag gegenüber der Polizei angab, wurde er gegen 2 Uhr nachts bei einer Feier zusammen mit seinen Bekannten von einer dreiköpfigen Personengruppe, die Ihnen nicht bekannt war, plötzlich angegriffen. Hierbei musste er offenbar mehrere Faustschläge einstecken, wodurch er leicht verletzt wurde . Kurz darauf machten sich die drei Verdächtigen wieder davon. Später stellten er fest, dass sein Geldbeutel und ein weiterer wahrscheinlich von den Unbekannten, die nicht näher beschrieben werden können, mitgenommen wurden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

