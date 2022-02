Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige nach bewaffneten Raub auf Spielhalle im Oktober 2021 festgenommen

Unna (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei im Kreis Unna haben in dieser Woche zur Festnahme von zwei Männern geführt. Diese sind dringend tatverdächtig, am 21. Oktober 2021 einen bewaffneten Raub auf eine Spielhalle am Markt Königsborn begangen zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5052195).

Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um einen 33-Jährigen und 32-Jährigen. Die Tatverdächtigen sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen an ihren Wohnanschriften stellten Ermittler neben Waffen auch Betäubungsmittel sicher. Die beiden Unnaer wurden festgenommen und sollen noch am Freitag (11.02.2022) einer Haftrichterin vorgeführt werden.

