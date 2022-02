Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und versuchtem Computerbetrug - Wer kennt die Person?

Werne (ots)

Am 28.10.2021 wurde einer 63-jährigen Geschädigten in der Innenstadt von Werne die Geldbörse, in der sich u.a. zwei Debitkarten befanden, aus der Jackentasche entwendet.

Kurz darauf versuchte eine unbekannte weibliche Person, vermutlich in Begleitung einer weiteren Tatverdächtigen, bei einem Geldinstitut in Werne mit den erbeuteten Debitkarten Geld an einem Geldautomaten abzuheben. Dieses gelang nicht, die Karten wurden eingezogen.

Die Tatverdächtige wurde bei der Tat videografiert. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der jungen Frau.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/73859

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter den Rufnummern 02389 921-3420 oder 921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell