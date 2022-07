Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Donnerstag (14.07.), gegen 11.15 Uhr, befuhren eine 42-jährige Golf-Fahrerin und ein 33-jähriger Ford-Transit-Fahrer - beide aus Bebra - die Straße "Untertor" in Richtung Breitenstraße. Dabei musste die Golf-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Transit-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Gesamtschaden von circa 1.800 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall

Philippsthal. Am Donnerstag (14.07.), gegen 15 Uhr, befuhren ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal und eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Barchfeld (Wartburgkreis) in dieser Reihenfolge die B62 von Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. In der Ortsdurchfahrt Röhrigshof geriet der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus noch unklarer Ursache auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommender 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 42-Jährigen wurde dabei am Heck getroffen, schleuderte über die Fahrbahn und traf anschließend das Fahrzeug der 36-jährigen Pkw-Fahrerin. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B62 musste für die Dauer der Unfallaufnahme circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Nach geklärter Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.07.), gegen 7:30 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz unterhalb der Hochbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen touchierte eine Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem schwarzen Nissan Micra einen blauen Caddy eines Mannes aus Niederaula und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.400 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell