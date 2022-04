LPI-G: Scheibe eingeschlagen - Täter gestellt

Gera (ots) - Gera: Polizeibeamte kamen gestern Abend (06.04.2022) in einem Garagenkomplex in der Kaimberger Straße zum Einsatz, da von dort der Einbruch in selbige gemeldet wurde. Demnach öffneten im Zeitraum vom 05.04.2022 - 06.04.2022 bislang unbekannte Täter auf nicht geklärter Art und Weise eine Garage bzw. versuchten es an drei weiteren. Ob aus der geöffnete Garage etwas gestohlen wurde ist gegenwärtig nicht ...

