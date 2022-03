Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus. Eine Person verstirbt in der Wohnung.

Offenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen um 05:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hindenburgstraße in der Offenburger Südoststadt alarmiert. Bewohner eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses bemerkten in der Frühe den Alarmton eines Rauchwarnmelders aus ihrer Nachbarwohnung im Erdgeschoss und alarmierten über Notruf die Hilfskräfte. Als die Feuerwehr nur vier Minuten nach dem Alarm eintraf, verdichteten sich die Erkenntnisse, dass sich die alleinlebende Wohnungsbesitzerin noch in der Wohnung befinden würde.

Mehrere Atemschutzträger verschafften sich über den Hausflur und die Balkontüre gewaltsam Zutritt zu der stark verrauchten Wohnung und fanden die Bewohnerin bewusstlos vor. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen von einem Notarzt-Team und der Feuerwehr blieben jedoch erfolglos. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr löschte den kleineren Schwelbrand nach wenigen Minuten, die Wohnräume wurden mit einem Belüftungsgerät entraucht.

Das Schadenfeuer konnte auf den Ausbruchsort begrenzt werden, weitere Wohnungen der vor einigen Jahren aufwändig sanierten ehemaligen Unterkunft der französischen Streitkräfte wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Brand- und Todesursache übernahm die Polizei die Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell