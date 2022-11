Polizei Dortmund

POL-DO: Erneuter Schwerpunkteinsatz in der Dortmunder Nordstadt: mehrere Sicherstellungen und Vollstreckung eines Haftbefehls

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1248

Bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der nördlichen Dortmunder Innenstadt haben Beamte der Polizei am Donnerstag (10. November) mehrere Personen kontrolliert, Drogen und Reizgas sichergestellt und Platzverweise ausgesprochen. Ihren Fokus legten die Einsatzkräfte gestern auf den Dietrich-Keuning-Park und den Bereich Mallinckrodtstraße/Nordmarkt.

Im Verlauf des Einsatzes trafen die Beamten auf der Schützenstraße auf eine 37-jährige Dortmunderin, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die Dortmunderin beglich den Haftbefehl und konnte danach weiter gehen. Außerdem fanden die Polizisten beim Absuchen mehrerer Hinterhöfe auf der Mallinckrodtstraße diverse Verkaufseinheiten Betäubungsmittel. Sie stellten diese sicher.

Im Dietrich-Keuning-Park beobachteten die Kräfte der Polizei einen Drogenhandel zwischen einem 24-jährigen Rechener und einem 24-jährigen Dortmunder. Bei der Kontrolle danach fanden die Beamten sowohl das Bargeld als auch das Betäubungsmittel und stellten beides sicher. Der 24-Jährige aus Rechen verstieß ebenfalls gegen seine räumliche Beschränkung, dies zog eine Strafanzeige und einen Platzverweis nach sich.

Zu guter Letzt wurden die Beamten auf einen heftigen Streit zweier Fahrzeugführer aufmerksam. Die zwei stritten sich an der Kurfürstenstraße um einen Parkplatz! Das ganze eskalierte so weit, dass ein 54-jähriger Bergkamener ein Pfefferspray zog und einem 42-jährigen Dortmunder dies ins Gesicht hielt. Die zwei Kontrahenten erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Beide hatten Pfefferspray bei sich, Was ebenfalls eine Anzeige bedeutet.

Das Resultat des Einsatzes sind mehrere Strafanzeigen, mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen, diverse Sicherstellungen von Betäubungsmitteln, zwölf Platzverweise sowie die Vollstreckung eines Haftbefehls.

