Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Ein Auto ist kein Tresor

Diebstähle aus Autos

Kreis Wesel (ots)

Wer mit dem Auto zum Einkaufen oder ins Freibad fährt, sollte den alten aber immer noch aktuellen Spruch bedenken: Ein Auto ist KEIN Tresor.

Dennoch kommen immer wieder Fälle vor, dass Menschen Wertsachen im Wagen liegen lassen. Hier drei Beispiele:

Aus dem Auto einer 83-jährigen Frau aus Hünxe haben unbekannte Täter eine Geldbörse gestohlen, die auf der Rückbank des Wagens lag. Die Frau hatte ihren Wagen gestern gegen 11.30 Uhr nicht abgeschlossen auf dem Parkplatz eines Discounters am Junkers Feld in Hünxe abgestellt.

Ein unbekannter Täter nahm am Dienstag in Kamp-Lintfort in der Grabenstraße aus dem geöffneten Beifahrerfenster eines geparkten Wagens eine Geldbörse mit.

In Moers stahlen Unbekannte ebenfalls aus einem Auto an der Hanckwitzstraße eine Golfausrüstung und ein mobile Navigationsgerät.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Beim Verlassen des Fahrzeugs immer alle Türen, Fenster, den Kofferraum und soweit vorhanden auch das Schiebedach schließen und auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug durch die Funkfernbedienung tatsächlich abgeschlossen wird, beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder indem Sie den Türgriff betätigen.

Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif".

Vorhandene Alarmanlagen, Wegfahrsperren und das Lenkradschloss des Fahrzeugs bewusst und konsequent nutzen.

Der PKW ist kein Tresor: Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Auto liegen. Niemals Wertsachen, Taschen und Behältnisse (selbst wenn sie keinen wertvollen Inhalt haben) offen sichtbar im Fahrzeug zurücklassen.

Selbst eine nicht zusammengefaltete Decke auf der Rückbank erweckt für Straftäter den Eindruck, dass es sich um ein Versteck handeln könnte.

Lassen Sie auch Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Geräts. Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug "verstecken". Auch diese "Verstecke" sind Dieben bekannt.

Wird Ihr Fahrzeug aufgebrochen, wenden Sie sich sofort an die nächste Polizeidienststelle. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell