Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Unfallverursacher beschimpft Polizisten

Aldenhoven (ots)

Ein 27-jähriger Mopedfahrer nahm einem Pkw-Fahrer in einer Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, hatte Alkohol konsumiert und das Moped war möglicherweise gestohlen.

Gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall an der Niedermerzer Straße zwischen einem Pkw und einem Moped gerufen. Vor Ort erklärte der 33-jährige Pkw-Fahrer aus dem Kreis Heinsberg, dass er aus Richtung "Am Alten Bahnhof" auf der Niedermerzer Straße fuhr. An der Rechts-vor-links-Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße wollte er geradeausfahren, um seine Fahrt in Richtung L11 fortzusetzten. Als er sich mittig im Kreuzungsbereich befand, kamen ihm zwei Mopedfahrer entgegen, die ihm beim Linksabbiegen die Vorfahrt nahmen. Während einer der beiden einer Kollision entgehen konnte, stieß der Pkw-Fahrer mit einem 27-jährigen Mopedfahrer zusammen, der daraufhin stürzte.

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz wollte sich vor Ort nicht zum Unfall äußern. Es ergaben sich allerdings Hinweise darauf, dass er Alkohol konsumiert hatte, was ein Atemalkoholtest mit 0,9 Promille bestätigte. Zudem gab der Unfallverursacher an, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Während der Unfallaufnahme verhielt der Mann sich zunehmend aggressiv und begann, die Beamten zu beleidigen. Es stellte sich heraus, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte und dass das Kleinkraftrad nicht ihm gehörte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass das Moped, an dem kein Kennzeichen angebracht war, gestohlen war.

Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht, eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Das Kleinkraftrad des Unfallbeteiligten, der geflüchtet war, wurde wenig später durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt. Hier war ein ungültiges Kennzeichen montiert.

Am Pkw des Mannes aus dem Kreis Heinsberg war ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden, verletzt wurde er bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell