POL-DN: Lkw flüchtet nach Kollision - Ein Verletzter

Niederzier (ots)

Eine falsche Entscheidung und Unachtsamkeit führten am Abend des 04.05.2022 auf der Bundesstraße 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Fahrer leicht verletzt wurde.

Am Mittwochabend, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw die Bundesstraße 56 aus Richtung Selhausen kommend in Fahrtrichtung Düren. Vor ihm fuhr ein Sattelzug in gleicher Richtung. Nachdem der Fahrer des Sattelzuges keine Anstalten machte, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, versuchte der Dürener, rechts an diesem vorbeizufahren. Als sich der junge Mann mit seinem Pkw seitlich neben dem Anhänger des Lkw befand, wechselte dieser auf den rechten Fahrstreifen und touchierte den Pkw des 21-Jährigen, der hierdurch ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung A4 fort. Der junge Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw blieb noch fahrbereit und wurde bei einer nahegelegenen Werkstatt abgestellt. Zum flüchtigen Lkw kann lediglich gesagt werden, dass dieser ein rumänisches Kennzeichen hatte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem noch flüchtigen Lkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

