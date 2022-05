Polizei Düren

POL-DN: Krad gegen Pkw - Zwei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter

Düren (ots)

Da er die Vorfahrt eines Pkw missachtete, der gerade ein anderes Auto abschlepppte, kollidierte ein 25 Jahre alter Kradfahrer mit dem Gespann.

Der junge Mann aus Kreuzau befuhr mit seinem Motorrad am 03.05.2022 gegen 18:20 Uhr die Renkerstraße aus Richtung Lendersdorf kommend in Richtung K27. An der Einmündung beabsichtige er nach links auf die K27 abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 31 Jahre alter Mann aus Jülich mit seinem Pkw die K27, aus Richtung Kufferath kommend. Er beabsichtigte seine Fahrt geradeaus in Fahrtrichtung Düren/B399 fortzusetzen. Der 31-Jährige befand sich in einem Abschleppvorgang mit einem Pkw, an dessen Steuer eine 52-jährige Frau, ebenfalls aus Jülich, saß. Während des Abschleppens war an beiden Fahrzeugen die Warnblinklichtanlage eingeschaltet. Dies führte, nach seinen Angaben, bei dem 25-Jährigen zu der Annahme, dass der Pkw des 31-Jährigen nach rechts auf die Renkerstraße abbiegen wolle. Aufgrund dessen setzte der junge Mann mit seinem Motorrad zum Abbiegevorgang an. Da der 31-jährige Jülicher nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Pkw.

Der Mann aus Kreuzau stürzte mit seinem Motorrad und wurde hierdurch schwer verletzt. Sowohl der 31-Jährige, als auch die 52 Jahre alte Frau am Steuer des abgeschleppten Pkw, erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

