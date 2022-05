Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil gerät in Brand

Titz (ots)

Ein auf einem Parkplatz an der Höller Mühle geparktes Wohnmobil geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Brand, während sich der Besitzer im Inneren befand.

Gegen 02:00 Uhr bemerkte der Geschädigte, der sich bereits hingelegt hatte, Knistergeräusche aus dem Heck des Fahrzeugs. Als er nachschaute musste er feststellen, dass vom Fahrzeugboden bereits Flammen aufstiegen. Als eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher erfolglos blieben, verständigte er die Feuerwehr und verließ das Wohnmobil, das in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Der Schaden am neuen Wohnmobil beläuft sich auf 80000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell