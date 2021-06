Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gitter gegen Scheibe geworfen

Gronau (ots)

Mit einem Absperrgitter aus Metall haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die Fensterscheibe eines Gastronomiebetriebs in Gronau beschädigt. Die innere Scheibe der Mehrfachverglasung blieb dabei unversehrt. Das Geschehen spielte sich zwischen 04.00 Uhr und 05.30 Uhr an der Enscheder Straße ab. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

