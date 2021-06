Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger nimmt kürzesten Weg zum Bahnhof

A62 Kusel (ots)

Am Montag Vormittag mussten Beamte der Autobahnpolizei auf die A62 in Fahrtrichtung Pirmasens ausrücken. Gleich mehrere Anrufer teilten mit, dass dort eine Person auf der Autobahn laufen würde. Kurz vor der Anschlussstelle Kusel konnte die Streife einen Mann antreffen. Der gebürtige Pole gab an, mit dem Zug über Berlin in sein Heimatland reisen zu wollen. Hierzu nahm er scheinbar den kürzesten Weg zum Bahnhof nach Landstuhl. Nach einem belehrenden Gespräch über die Gefährlichkeit seines Fehlverhaltens wurde der Mann durch die Beamten zum Bahnhof gefahren. Verletzt wurde bei dieser Aktion Gott sei dank niemand.

