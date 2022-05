Polizei Düren

POL-DN: Denkmal beschmiert - Polizei sucht nach den Tätern

Jülich (ots)

Am Mittwochabend wurden Beamte der Polizeiwache Jülich nach Bourheim gerufen. Der Grund: bisher Unbekannte beschmierten das sogenannte Junggesellenkreuz sowie eine Bank mit Farbe.

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr meldete ein 51-Jähriger aus Bourheim der Polizei die Farbschmierereien. Derzeit noch nicht bekannte Täter beschädigten das sogenannte Junggesellenkreuz sowie eine Bank in der Feldgemarkung an einem Wirtschaftsweg in der nördlichen Verlängerung der Straße "zur Fuchskaul" in der Zeit vom 03.04.2022, 18:00 Uhr bis zum 04.05.2022, 20:00 Uhr, indem sie sie mit Farbe besprühten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sie unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell