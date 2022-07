Schermbeck (ots) - Klanghölzer, einen Holztisch und zwei Holzsitzbänke - all das haben Unbekannte vom Gelände eines Kindergartens am Heggenkamp gestohlen. Darüber hinaus beschädigten sie ein Baumhaus und Klanghölzer. Die Diebe schlugen in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zu. Auch an einer Schule an der Schloßstraße machten sich Vandalen ans Werk. Sie beschädigten im Zeitraum von Montag, 15 ...

