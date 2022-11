Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch in der Baumschulstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Zwischen 17 und 19 Uhr schraubten sie an dem Skoda Octavia beide Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen KL - A 5001 ab und nahmen sie mit. Der Wagen war im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Vermutlich schon ein paar Tage länger liegt ein Diebstahl an einem Fahrzeug in der Königstraße zurück. Am Dienstag zeigte eine Frau aus dem Stadtgebiet an, dass an ihrem Pkw der Katalysator abmontiert und gestohlen wurde.

Festgestellt wurde das Fehlen des "Kats" in der Werkstatt. Die Halterin des Wagens hatte dort einen Termin ausgemacht, weil ihr in den Tagen davor ein verändertes "Fahrzeuggeräusch" aufgefallen war.

Wann genau der Katalysator gestohlen wurde, ist unklar. Der Pkw war an allen Tagen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt in diesem Fall die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

