POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei

Recke (ots) - Am Freitag (16.09.) ist es auf der Mettinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Recke fuhr gegen 15.35 Uhr mit ihrem VW New Beetle auf der Mettinger Straße in Fahrtrichtung Espel. An der Einmündung mit der Schulstraße wollte sie nach links in die Schulstraße abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, bremste sie ab. Ein hinter ihr fahrender ...

