Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, schwerer Verkehrsunfall auf der B70

Neuenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (16.09.2022) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B70 gekommen. Eine 70-jährige Ochtruperin fuhr gegen 17.00 Uhr mit ihrem Ford B-Max auf der B70 in Richtung Rheine. Eine 36-jährige Frau aus Rheine war zur selben Zeit mit ihrem Mercedes Vito in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs. An der Anschlussstelle Catenhorn beabsichtigte die Mercedes-Fahrerin links abzubiegen, um die B70 zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei den Ford B-Max. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 70-jährige Frau verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell