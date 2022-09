Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Lagerraum in Vollbrand

Hopsten (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am späten Samstagabend (17.09.22) gegen 23.40 Uhr ein freistehender Lagerraum an der Straße Heideweg in Brand geraten. Der massive Schuppen stand komplett in Flammen, als die Polizei am Einsatzort eintraf. Bewohner hatten in der Nacht einen lauten Knall gehört und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die freiwillige Feuerwehr Hopsten löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell