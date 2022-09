POL-GT: Unfall in Steinhagen - drei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Gütersloh (ots) - Versmold/ Harsewinkel (FK) - Seit Mittwochvormittag (07.09.) sind insbesondere in Versmold und in Harsewinkel sogenannte Telefonbetrüger aktiv. Die Betrüger gaukeln am Telefon vor, dass sie von der Polizei sind und fordern Geld, um einen nahen Angehörigen auszulösen. In den aktuellen reagierten die Angerufen bisher blitzgescheit. Bislang ist der ...

mehr