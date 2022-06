Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Marienheide (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Gummersbacher Straße am Montag (13. Juni) haben vier Personen leichte Verletzungen davon getragen. Gegen 14:15 Uhr fuhr eine 31-jährige Marienheiderin mit ihrem Seat auf der Gummersbacher Straße in Fahrtrichtung Gummersbach. In Höhe Kalsbach musste sie hinter einem Kia abbremsen und warten, da die 57-jährige Kiafahrerin nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Ein 48-jähriger Mann aus Kierspe fuhr mit seinem Ford Transit hinter der 31-Jährigen. Er reagierte zu spät und fuhr ungebremst auf den wartenden Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den davor wartenden Kia geschoben. Bei der Kollision zogen sich der 48-jährige Fordfahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer und die 31-jährige Seatfahrerin und ihre 58-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Alle wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit.

