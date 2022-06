POL-RT: Lkw umgekippt (Pfronstetten/RT)

Reutlingen (ots) - Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw in Brand geraten Zu einem Pkw-Brand ist es am späten Mittwochnachmittag in Oberaichen gekommen. Eine 58-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Nissan in der Wilhelm-Haas-Straße unterwegs, als sie Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Daraufhin hielt sie auf dem P + R Parkplatz am S-Bahnhof an. Trotz dem raschen ...

mehr