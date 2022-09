Polizei Gütersloh

POL-GT: ACHTUNG! Telefonbetrüger aktiv! Warnen Sie Angehörige, Nachbarn und Freunde

Gütersloh (ots)

Versmold/ Harsewinkel (FK) - Seit Mittwochvormittag (07.09.) sind insbesondere in Versmold und in Harsewinkel sogenannte Telefonbetrüger aktiv. Die Betrüger gaukeln am Telefon vor, dass sie von der Polizei sind und fordern Geld, um einen nahen Angehörigen auszulösen.

In den aktuellen reagierten die Angerufen bisher blitzgescheit. Bislang ist der Polizei Gütersloh kein Fall bekannt, bei welchem es am Mittwoch mit der perfiden Masche zu einer Geldübergabe gekommen ist. WIR WARNEN! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort! Rufen Sie im Zweifel unter der Ihnen bekannten Telefonnummer 05241 869-0 die örtliche Polizei Gütersloh an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell