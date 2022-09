Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Unfälle - Dreijährige leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel/ Gütersloh/ Rietberg (FK) - Am Montag (05.09.) wurden bei drei Unfällen im Kreis Gütersloh jeweils unter anderem dreijährige Kinder leicht verletzt.

Gegen 12.15 Uhr befuhren ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Harsewinkel und eine 35-jährige Fahrradfahrerin aus Harsewinkel die Straße Am Abrocksbach in Harsewinkel in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren stießen beide aneinander und stürzen. Sowohl der E-Scooter-Fahrer, als auch die 35-Jährige und ihr dreijähriger Sohn, welcher sich in einem Kindersitz auf dem Rad befand, erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden.

Um 15.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Rietbergerin die Druffeler Straße in Rietberg in Fahrtsichtung Druffel mit einem Opel Meriva, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und das Fahrzeug mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Die schwangere Autofahrerin und ihre dreijährige Tochter erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gefahren. Der Opel wies starke Beschädigungen auf. An dem Baumstamm entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Gegen 16.10 Uhr befuhr beabsichtigte eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin an der Oststraße in Gütersloh mit ihrem Pkw rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei touchierte sie eine hinter dem Pkw entlanggehende 26-jährige Gütersloherin, welche ihre dreijährige Tochter in einem Kinderwagen schob. Die Mutter stürzte. Der Kinderwagen kippte zur Seite. Mutter und Tochter erlitten leichte Verletzungen. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

