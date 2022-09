POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Am Montagmorgen (05.09. 07.40 Uhr - 13.00 Uhr) führten Beamte der Polizeiwache Versmold gezielte Verkehrskontrollen durch. Zwischen 07.40 Uhr und 09.00 Uhr stellten die Polizisten an Münsterstraße in Höhe einer Baustelle, an welcher sich eine temporäre Baustellenampel befindet, fünf Rotlichtverstöße durch Autofahrer fest. Zudem nutzten jeweils ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer ...

