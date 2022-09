Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Montagmorgen (05.09. 07.40 Uhr - 13.00 Uhr) führten Beamte der Polizeiwache Versmold gezielte Verkehrskontrollen durch.

Zwischen 07.40 Uhr und 09.00 Uhr stellten die Polizisten an Münsterstraße in Höhe einer Baustelle, an welcher sich eine temporäre Baustellenampel befindet, fünf Rotlichtverstöße durch Autofahrer fest. Zudem nutzten jeweils ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer während der Fahrt ihr Smartphone.

An der Ravensberger Straße fanden zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen vor einer Schule statt. 12 Autofahrer fuhren in der Zeit zu schnell. Einer fuhr mit 52km/h bei erlaubten 30km/h vor der Schule her. Über die Geschwindigkeitsverstöße hinaus, ertappten die Beamten in der Zeit noch drei Gurtmuffel. Verkehrskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt. Zu Ihrer Sicherheit! Insbesondere überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell