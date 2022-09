Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagvormittag (03.09., 11.18 Uhr) beabsichtigte eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Ka eine Einfahrt eines Supermarktparkplatzes an der Brockhäger Straße zu verlassen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts heranfahrenden Fahrradfahrer, welcher in Richtung Gütersloh Innenstadt auf dem linken Fahrradweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. In der Atemluft des 52-jährigen Güterslohers war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. Durch einen Arzt wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen.

An dem Fahrrad und an dem Ford der Gütersloherin entstand jeweils geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell