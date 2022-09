Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomatensprengung in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Montagmorgen (05.09., 04.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Zigarettenautomatensprengung an der Bielefelder Straße informiert.

Zeugen wurden auf den beschädigten Automaten aufmerksam. Aus diesem wurden Zigarettenschachteln entwendet.

Zuletzt kam es zu ähnlichen Taten am 25.08. und am 16.08. am Prozessionsweg und am Westfalendamm.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5297899 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5305067

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann darüber hinaus Angaben zu den Sprengungen machen? Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich.

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

