Polizei Gütersloh

POL-GT: Musikveranstaltung in der Gütersloher Innenstadt - Bilanz der Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitag und Samstag (02.09./03.09.) fand in der Gütersloher Innenstadt an verschiedenen Örtlichkeiten Musikveranstaltungen statt.

Zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr war die Innenstadt jeweils sehr gut besucht.

Die Polizei war an beiden Abenden präsent und musste nur vereinzelt einschreiten.

Freitag (02.09.) wurden durch die Polizei gegen elf Personen Platzverweise ausgesprochen, nachdem sie anderen Besuchern gegenüber provokativ auftraten. Zwei Männer wiedersetzten sich und wurden in der Folge in Gewahrsam genommen. Insgesamt war die Stimmung am Rathausvorplatz ab 23.00 Uhr aus polizeilicher Sicht eher angeheizt. Dort und am Berliner Platz wurden die Platzverweise ausgesprochen.

Darüber hinaus wurden in drei Fällen die Erziehungsberechtigten kontaktiert. In einem Fall, weil eine 15-Jährige Cannabis dabei hatte.

Samstag (03.09.) wurden die Beamten gegen 18.20 Uhr auf einen 21-Jährigen aufmerksam, gegen welchen derzeit ein Aufenthalts- und Bereichsbetretungsverbot für den Bereich der Innenstadt besteht. Der Gütersloher sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement. Er trat in Richtung der Polizisten und beleidigte sie. Die Nacht verbrachte der 21-Jährige anschließend im Polizeigewahrsam. Zudem wurde am Samstagabend gegen 19.20 Uhr ein 25-Jähriger in Gewahrsam genommen, nachdem dieser einem Platzverweis nicht nachkam.

Fünf weitere Personen hingegen befolgten die polizeilichen Platzverweise. Gegen einen 27-jährigen Gütersloher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Scheibe eines Wohnhauses in der Nähe eingeschlagen hatte. Dabei verletzte sich der Gütersloher leicht.

