POL-GT: Diebe klauen Altreifen, Batterien und zwei Hubwagen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bei einer Firma für Autoteile an der Holter Straße sind Diebe in eine Lagergarage eingebrochen und haben diverses Kfz-Altmaterial sowie zwei Hubwagen gestohlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.08., 18.15 Uhr - 31.08., 07.40 Uhr) öffneten die Täter die Garage auf bislang unbekannte Weise. Abgezielt hatten es die Diebe auf Altreifen, alte Autobatterien sowie auch zwei Hubwagen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

