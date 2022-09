Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW-Brand in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am Freitag, 02.09.2022, um 15:23 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Pkw am Pavenstädter Weg informiert. Bei Eintreffen der Polizei griff das Feuer von einem BMW der 1'er-Reihe bereits auf angrenzende Sträucher über. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug und beschädigte sowohl die angrenzenden Sträucher als auch eine dortige Beleuchtungseinrichtung. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ungefähr 13500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Während der Löscharbeiten war der Pavenstädter Weg zwischen dem Westring und der Straße "An der Johanniskirche" für zirka 40 Minuten gesperrt.

