POL-GT: Zigarettenautomat gesprengt - Diebesgut Fehlanzeige

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Trotz starker Beschädigungen hielt ein Zigarettenautomat am Westfalendamm einem Sprengversuch von bislang unbekannten Täter stand. In der vergangenen Dienstagnacht (16.08., 02.50 Uhr) nahmen Zeugen ein lautes Knallgeräusch wahr. Ein außen an einer Gaststätte angebrachter Automat lag anschließend auf dem Boden vor dem Lokal. Ein Gebäudeschaden ist ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden.

Im Anschluss an den Knall konnten zwei zu Fuß flüchtende Jugendliche beobachtet werden, die ohne Beute über einen Spielplatz in Richtung Reichenbacher Straße liefen. Eine nähere Beschreibung konnte nicht erfolgen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere Hinweise auf die flüchtenden Jugendlichen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

