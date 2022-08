Polizei Gütersloh

POL-GT: 40-jähriger Fahrradfahre mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Samstagabend (13.08., 22.20 Uhr) befuhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer die Weststraße in Richtung Innenstadt. Als er zwei Fahrradfahrerinnen überholte, bremste er den Angaben nach und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich dabei schwer. Die Zeuginnen informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen positiven Wert. Eine entsprechende Blutprobe wurde entnommen.

