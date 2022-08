POL-GT: Fahrradfahrerin stürzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bereits in der Freitagnacht (12.08., 04.10 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in ein Firmenbüro in der Moltkestraße. Anwohner nahmen verdächtige Geräusche wahr und konnten in der Folge zwei Personen beobachten, die zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchteten. Die eingesetzten Beamten stellten Beschädigungen der Bürofenster ...

