Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Jugendliche - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Auf der Mastholter Straße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.08., 02.30 Uhr) zu einer sexuellen Belästigung einer jugendlichen Zeugin durch einen bislang unbekannten Mann. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr die Jugendliche mit einem Fahrrad die Mastholter Straße stadtauswärts. Etwa in Höhe der Einmündung Triftstraße beabsichtigte die Jugendliche einen Mann zu passieren, als diese sie am Arm festhielt und sie vom Rad abspringen musste. Der Mann belästigte das Mädchen verbal. Als sie sich wehrte und drohte die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt.

Beschrieben wurde der Unbekannte wie folgt: Ca. 30 - 40 Jahre alt und ein südeuropäisches Aussehen mit dunklen, kurzen Haaren und drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einer grauen, kurzen Jogginghose und hellen Schuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell