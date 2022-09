Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan). Am Sonntag, den 04. September 2022 wurde in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße auf einem Parkplatz neben den dortigen Sportplätzen der Pkw des Geschädigten durch Unbekannte beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen orange-braunen VW Multivan, an dem ein Schaden an der linken Fahrzeugseite entstanden ist.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell