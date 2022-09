Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 02.09.2022 bis 04.09.2022

Hildesheim (ots)

1) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Gronau

Am 02.09.2022 gegen 13.30 Uhr befährt eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau den Kreisverkehr am Leintor und möchte diesen in Richtung Lehder Berg / Eime verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kommt es zum Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Fahrradfahrerin aus Gronau, die den dortigen Fußgängerüberweg mit ihrem Fahrrad fahrend überquert. Infolge des Zusammenpralls wird die Radfahrerin zunächst auf die Pkw-Front und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzieht, so dass sie anschließend mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wird. Am Pkw und dem Fahrrad entsteht Sachschaden.

2) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.09.2022 erfolgt gegen 20.45 Uhr in Wülfingen, Calenberger Straße, im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung die Kontrolle eines Pkw Fiat, der von einem 60-jährigen Alfelder geführt wird. Im Rahmen der Kontrolle ergibt sich der Verdacht, dass der Alfelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Alfelder wird die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

3) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.09.2022 erfolgt gegen 14.10 Uhr in Gronau auf der Landesstraße 482 die Kontrolle eines Pkw BMW, der von einem 25-jährigen Gronauer aus Richtung Eime kommend geführt wird. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass dem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis entzogen worden ist und er somit den Pkw nicht im öffentlichen Verkehrsraum führen darf. Auch diesen Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

4) Geschwindigkeitsüberwachung

Am 03.09.2022 erfolgte im Zeitraum von 20.25 Uhr bis 22.30 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Elze und Wülfingen in einer dortigen 70km/h-Zone. Hierbei wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 125 km/h. Diesen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von 480 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell