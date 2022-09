POL-HI: Verkehrsunfall auf der B 1 mit 5 Verletzten und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots) - Freden OT Winzenburg (be) Am Freitag, 02.09.2022 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Fischerhütte in Winzenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher touchierte das ordnungsgemäß neben ihm abgestellte Fahrzeug der Unfallgeschädigten. Hierbei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

